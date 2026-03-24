Adana’dan Şırnak’taki Mehmetçiğe gönül köprüsü

Adana'nın Çukurova ilçesinde eğitim veren Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, vatan savunmasındaki askerlere moral vermek amacıyla anlamlı bir çalışma başlattı. Öğrencilerin sevgiyle ördüğü atkılar ve yazdığı duygu yüklü mektuplar, 23 Şubat 2026 tarihinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na gönderildi.

"SAMİMİ VE İÇTEN MEKTUPLARINIZI TESLİM ALDIK"

Gelen hediyeleri teslim alan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin bu anlamlı jestinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürü, müdür yardımcıları, değerli öğretmenleri ve çok kıymetli öğrencileri; sizlerin samimi, sıcak ve içten yazdığınız mektuplarınız ile göz nuru ve el emeği ile hazırlamış olduğunuz mektup ve atkı kolilerinizi teslim aldık. Bu nazik düşünceniz personelimizi oldukça mutlu etmiştir."

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Gönderilen hediyelerin ardından Tugay Komutanlığı tarafından okula bir teşekkür plaketi gönderildi. Plaketi teslim alan Okul Müdürü, nezaketlerinden dolayı askeri yetkililere teşekkür ederek, "Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bu anlamlı plaketleri için teşekkür ediyoruz. Sergiledikleri bu nazik davranış bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu etti" dedi.