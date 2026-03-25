Adana’dan Şırnak’taki Mehmetçik’e gönül köprüsü

Adana'da Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kaleme alınan mektuplar ve el emeği atkılar, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askeri personele ulaştırıldı. Gelen hediyeleri teslim alan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı tarafından yapılan açıklamada, "Sizlerin samimi, sıcak ve içten yazdığınız mektuplarınız ile göz nuru ve el emeğiyle hazırlamış olduğunuz mektup ve atkı kolilerinizi teslim aldık. Bu nazik düşünceniz personelimizi oldukça mutlu etmiştir" denildi. Gönderilen hediyelerin ardından Tugay Komutanlığı tarafından okula bir teşekkür plaketi gönderildi.