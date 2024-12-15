Adana’dan Yunanistan’a uzanan kan davası

Yunanistan'da salı günü Türkiye vatandaşı iki kişinin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı. Ölenlerin, geçen yıl Kocaeli'nde kan davası sonucu katledilen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın azmettiricileri olduğu belirlendi.SABAH, Adana'da başlayan ve Yunanistan'da son bulan kanlı olayların detaylarına ulaştı. Yunanistan'a uzanan çifte infaz 4 yıl öncesine dayanıyor. Adana'da 13 Ocak 2020'de Bedirhan Bayğara (36) öldürüldü. Cinayetten sorumlu tutulan Çoğaç ailesi ile Bayğara aileleri arasında husumet başladı. İntikam yemini eden Bayğara ailesi, öldürme planı yaptıkları zanlı Emin Çoğaç'ı bulamayınca abisi olan Mahir Çoğaç'ı hedef aldı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, 26 Haziran 2024 sabahı okula gitmek için aracına bindiği sırada silahla öldürüldü. Kocaeli polisi, D.G. ve B.Y. adlı şüphelilerle birlikte toplam 9 kişiyi yakaladı. Tetikçi D.G., cinayet talimatını Yunanistan'da firari bulunan Devran Selvi ve Yakup A.'dan aldığını itiraf etti. D.G. cinayeti ev ve araba karşılığında işlediğini ileri sürdü.D.G. tutuklanırken, bu cinayetten 18 ay sonra Yunanistan'ın Glyfada şehri geçen salı günü kanlı bir baskına ev sahipliği yaptı. İddiaya göre Mahir öğretmenin intikamını almak isteyen iki saldırgan, uzun süredir aradıkları Devran Selvi ve Yakup A.'nın Yunanistan'da olduğu bilgisine ulaştı. İki saldırgan, iddiaya göre kasım ayında Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a giriş yaptı. İki çete üyesi, ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek için Yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı.Ülkede sığınma hakkı elde eden tetikçiler, diğer arkadaşlarıyla birlikte infaz için düğmeye bastı. Glyfada'nın Terpsithea bölgesindeki Mikras Asya ve Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada iki grup karşı karşıya geldi. Çatışmada Devran Selvi ve Yakup A. öldürüldü, bir çete üyesi ağır yaralandı. Yunan polisi, MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda çeteye operasyon düzenledi. Atina ve Selanik'te 16 kişi gözaltına alındı. Skiathou Caddesi'ndeki çete üyelerine ait bir dairede 49 adet suikast silahı ele geçirildi. 8 kişi tutuklandı.Olay yerinde yakalanan ve infazı gerçekleştirdiği iddia edilen bir saldırgan ilk ifadesinde, "Hepimizin silahları vardı. Bazılarını Türkiye'den getirdik, bazılarını ise buradan aldık. Türkiye'de kardeşlerimizi öldürmüşlerdi. Onların da bir grubu vardı, bizim de bir grubumuz vardı. İntikam yemini etmiştik, şimdi idam ettik" dedi. Diğer saldırgan ise suçlamaları kabul etmeyip konuşmama hakkını kullandı. Öldürülen iki çete üyesinin, 14 Haziran 2024'te Pire'deki Moutsopoulos Plajı'nda öldürülen Mehmet B.'nin de akrabaları olduğu ortaya çıktı.