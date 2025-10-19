Haberler Yaşam Haberleri Adana'de feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 19.10.2025 20:58

Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yolunda plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, O.A ve eşi E.A. hayatını kaybetti.

İHA
Kaza, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi ile Çamlıbel Mahallesi arasındaki Çetinlik mevkiindeki orman yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Orman içerisinde odun kesen vatandaşların kazayı görüp yetkililere haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki sürücü O.A ve eşi E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yapan karı kocanın Pozantı ilçesinde ikamet ettiği ve Aladağ ilçesinin Sivişli köyünden geldikleri öğrenildi. Cumhuriyet savcının incelemesinden sonra çiftin cenazeleri Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

