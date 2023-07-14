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Giriş Tarihi: 14.7.2023 12:04 Son Güncelleme: 14.7.2023 12:40

Adanalı 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz şehitleri Adana’da mezarları başında anıldı. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılıp, dua edildi. Hain darbe girişiminde ikiz polis memuru olan oğulları Ahmet-Mehmet Oruç’u şehit veren Ali Oruç, “Bu vatan için gerekirse canımızı vermeye hazırız. Vatanımıza canımız feda. Oğullarımla gurur duyuyorum” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adanalı 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Hain darbe gecesi Ankara Özel Haraket Daire Başkanlığı'na atılan bombalar sonucu şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet –Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, "Allah bir daha böyle bir hain darbe girişimini göstermesin. Her 15 Temmuz'da yaralarımız bir kere daha acıyor. Ama ben iki yavrumla gurur duyuyorum. Bu vatan için bizlerde gerekirse canımızı vermeye hazırız. Yeter ki vatanımız elden gitmesin" diye konuştu.

Vali Elban ve protokol daha sonra, Asri Mezarlığında şehit Halit Yaşar Mine ile Buruk Mezarlığı'nda şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret edildi.

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Adanalı 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
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