Giriş Tarihi: 13.11.2025 17:31

Adanalı çocukların "Kardeşlik Sandığı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından yürütülen “Bir Kalem, Bir Dua; Filistin’e Umut Ola!” projesi kapsamında, Adanalı çocukların Filistinli kardeşlerine yönelik duygu dolu mektupları, şiirleri ve resimlerinden oluşan “Kardeşlik Sandığı”, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.

Sandığın içinde yer alan mektuplar, şiirler ve resimler; şehit ve gazi çocukları, özel gereksinimli çocuklar ile AK Parti teşkilat mensuplarının çocukları tarafından büyük bir sevgi, hassasiyet ve kardeşlik duygusuyla hazırlandı. Her biri masum bir kalbin duasını taşıyan bu eserler, Filistin halkına duyulan derin bağlılığın ve dayanışma ruhunun en içten ifadesi oldu.

"Kardeşlik Sandığı" Başkan Erdoğan'a AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme tarafından takdim edildi. İl Başkanı Dağlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve tüm mazlum coğrafyalar konusundaki sarsılmaz hassasiyetini her daim örnek alıyoruz. Bu anlamlı proje, çocuklarımızın da aynı bilinç ve duyarlılıkla büyüdüğünün en güzel göstergesidir. Kardeşlik Sandığı'nı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ederken, hem çocuklarımızın dualarını hem de Adana teşkilatımızın yüreğini kendisine arz ettik" dedi.

