Adana’nın 2040 yılı vizyonu paylaşılacak

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kentte devam eden projeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Adana Valisi Mustafa Yavuz, "İstihdam, üretim ile bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi noktasında Adana'daki yatırımlarımızı hızlandıracağız" dedi.

Adana Kalkınma Programı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Yavuz; çalıştaylar, kurum ziyaretleri ve yaklaşık 43 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilerek Adana'nın 2040 vizyonunu ortaya koyacak yol haritasının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

2026 yılı ikinci dönem yatırım verilerini paylaşan Vali Yavuz, ulaştırma-haberleşme sektöründe 55, eğitim sektöründe 44, turizm sektöründe 19, tarım sektöründe 113, enerji sektöründe 25, sağlık sektöründe 23, konut sektöründe 7, imalat sektöründe 1 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 152 olmak üzere toplam 439 proje ve işin yürütüldüğünü söyledi.

Vali Mustafa Yavuz, söz konusu projelerden 50'sinin tamamlandığını, 278 projenin devam ettiğini, 58 projenin ihale aşamasında bulunduğunu, 46 projenin proje hazırlık sürecinde olduğunu ve 7 projenin ise çeşitli nedenlerle yeniden değerlendirme aşamasında bulunduğunu, yürütülen yatırımların toplam tutarının 174 milyar 42 milyon 878 bin TL olduğunu kaydetti.