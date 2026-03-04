Adana’nın ihracatı Şubat’ta yüzde 17,8 artış gösterdi

Küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen Adana sanayisinin güçlü performans sergilediğini vurgulayan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Şubat ayında yakaladığımız yüzde 17,8'lik artış, sanayicilerimizin üretim kararlılığının ve rekabet gücünün somut göstergesidir. Yılın ilk iki ayında elde ettiğimiz yüzde 6,5'lik artış ise bu ivmenin sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır. Adana sanayisi, zorlu küresel şartlara rağmen ihracatta büyümeye devam etmektedir" dedi.

Adana'nın ihracatının çok daha yukarı seviyelerde olması gerektiğini belirten Kıvanç, "Adana stratejik konumu, gelişen lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücüyle ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Sanayicilerimizin özverili çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda bu artış trendini daha da güçlendireceğimize inanıyorum" diye konuştu.