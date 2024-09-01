Adanaspor teknik direktörü hayatını kaybetti

Adanaspor'un teknik direktörü Souleymane Bamba (39) 30 Ağustos'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Futbolculuk döneminde Trabzonspor forması da giymiş olan teknik direktör Sol Bamba'nın kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

MAÇ ÖNCESİ RAHATSIZLANDI

Lenfoma kanseri nükseden Sol Bamba, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Fildişi Sahilli teknik adam, hastane de verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Spor camiasını yasa boğan acı haberi Adanaspor, resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA

Adanaspor, Sol Bamba'nın vefat haberi şu açıklamayla duyurdu: "Dün oynanan Manisa FK müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun."

MÜSABAKALAR ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Sol Bamba'nın ölüm haberi uluslararası basında da yer aldı. Üzücü haber sonrası bir çok spor kulübü resmi hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayınladığı taziye mesajında: "Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz."