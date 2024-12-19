Adapazarı Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Sakarya Adapazarı Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Birçok seyahat için başlangıç noktası olan Adapazarı Otogarı, Sakarya'nın en yoğun ulaşım merkezlerinden biridir. Sakarya şehir merkezine ve çevre ilçelere yakın konumuyla, otogar her gün yüzlerce yolcuya hizmet vermektedir. Sakarya'ya seyahat etmeyi planlayanlar ise, yol tarifi ile Sakarya Adapazarı Otogarı'na nasıl gidilir ve hangi semtte sorularını araştırmaktadır.

Adapazarı Otogar Nerede?

Adapazarı Otogarı, Arifiye ilçesinde yer almaktadır. Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali adıyla da bilinir. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan otogar, Adapazarı'nın birçok semtine ve Sakarya'nın farklı ilçelerine ulaşımda kilit bir rol oynar.

Tam Adresi:

Hanlıköy, Yıldırım Beyazıt Cd. No:3, 54580 Arifiye/Sakarya

Yol Tarifi ile Sakarya Adapazarı Otogarı'na Nasıl Gidilir?

1. Şehir Merkezinden Otogara Ulaşım

Adapazarı şehir merkezinden otogara ulaşmak oldukça kolaydır. Şehir içi minibüsler, belediye otobüsleri ve taksi gibi seçenekler mevcuttur.

Belediye Otobüsleri:

3, 5, 7 ve 28 numaralı belediye otobüsleri otogar güzergahında çalışmaktadır. Otobüs hatları ile şehir merkezinden otogara kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Minibüsler (Dolmuşlar):

Adapazarı ve Erenler güzergahında çalışan minibüsler, otogar yolunda duraklamaktadır.

Taksi:

Şehir merkezinden otogara yaklaşık 10 dakikada taksi ile ulaşmak mümkündür. Ücret, mesafeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2. Sakarya Üniversitesi Kampüslerinden Ulaşım

Sakarya Üniversitesi'nin Esentepe Kampüsü'nden otogara gitmek için:

Kampüs çıkışındaki otobüs duraklarından 3 ve 28 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.

Ayrıca, dolmuş seferleriyle de doğrudan otogara ulaşabilirsiniz.

3. Diğer İlçelerden ve Komşu İllerden Ulaşım

Sakarya'nın diğer ilçelerinden Adapazarı Otogarı'na direkt seferler düzenlenmektedir. Özellikle Hendek, Akyazı, Karasu gibi ilçelerden minibüs ve otobüs seçenekleri ile ulaşım sağlanır.

Komşu illerden ise şehirlerarası otobüs firmalarının düzenlediği seferlerle otogara varabilirsiniz. Örneğin İstanbul, Kocaeli ve Düzce'den kısa sürede Adapazarı Otogarı'na ulaşmak mümkündür.

Adapazarı Otogarı'nın Özellikleri