ADARAY, 8 yıl sonra seferlerine yeniden başladı

Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete girdi.Vali Rahmi Doğan, Adapazarı Tren Garı'nda düzenlenen törende, ADARAY'ın şehir içi ulaşımda çok büyük bir hizmeti yerine getireceğini belirterek, seferlerin yeniden açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da Adapazarı- Arifiye arasında ilk seferini yapacak ADARAY Kent İçi Banliyö Treni'nin şehre hayırlı olmasını diledi.Bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak birçok önemli çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Boyraz, vatandaşlara hızlı, güvenli, konforlu hizmet sunma konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak. 7 durakta günde 21 gidiş, 21 geliş olmak üzere 42 sefer yapacak ADARAY, 06.35-22.55 saatlerinde hizmet verecek. ADARAY ile ulaşımda tam kart ücreti 15 lira olacak. Kart54'ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek. Ayrıca engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilecek. Belediye otobüslerinde uygulanan ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, ADARAY'da da geçerli olacak.