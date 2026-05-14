ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: Çukurova, Marmara’ya alternatif olacak

Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde, Çağ Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Dış Ticaret ve Lojistik Zirvesi - Bölgesel Kalkınmada Stratejik İkili; İhracat ve Lojistiğin Önemi" paneli, akademi, sanayi ve lojistik dünyasını bir araya getirdi.

Panelde, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölgesel kalkınmada ihracat ve lojistiğin stratejik önemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Moderatörlüğünü Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç'un üstlendiği panelde ayrıca Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ile UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin de görüşlerini paylaştı.

Panelde konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye sanayisinin pandemi sonrası süreçte ve küresel krizlerde üretim kabiliyetini kanıtladığını ifade ederek, özellikle körfez hattındaki kırılmaların Türkiye'ye yönelik talebi artırdığını söyledi. Türkiye'nin 2026 yılı Nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 403 milyon dolara ulaştığını belirten Başkan Kıvanç, Adana'nın ise aynı dönemde yüzde 35,1'lik artışla 316 milyon 567 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ceyhan ve Yumurtalık hattının; kimya, organize sanayi ve serbest bölge yatırımlarıyla dev bir üretim merkezine dönüştüğünü ifade eden Başkan Kıvanç, Türkiye'de üretim ve ihracatın Marmara Bölgesi'ne sıkıştığını belirterek Çukurova Havzası'nın yeni üretim ve lojistik üssü olacağını söyledi. Başkan Kıvanç, "Marmara'nın yükünü alacak, Ceyhan-Yumurtalık üretim havzasıyla entegre tam kapasiteli bir Güney Lojistik ve Üretim Koridoru inşa etmek zorundayız" dedi.