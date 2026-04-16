ADASO’da KOSGEB KOBİ’ler için destek ve dönüşüm programı

35 MİLYAR TL'LİK BİR FİNANSAL HACİM

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in sadece destek veren değil, sahanın nabzını tutan bir kurum olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl 7 Milyar TL'lik bütçe ile kaldıraç etkisiyle 35 Milyar TL'lik bir finansal hacim oluşturduklarını belirten KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, şunları söyledİ:

"Temel gayemiz, değişen ekonomik konjonktür ve pazar ihtiyaçlarına göre KOBİ'lerimizin metotlarını dönüştürmektir. Kredi finansmanına erişimin zorlaştığı bir dönemde, kredi kefalet kurumlarıyla yaptığımız anlaşmalarla bu potansiyeli artırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 Milyar Liralık kredi finansmanı ve 51 Milyar Liralık nakdi destekle birlikte toplamda 151 Milyar Liralık bir kaynağın KOBİ'lere, imalatçı KOBİ'lere, emek yoğun sektörler ve diğer imalat yapan tüm KOBİ'lere dağıtımı konusunda da bir arayüz mekanizması, koordinasyon kurumu olarak bu görevi ifa ediyoruz."

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise dünya ekonomisinin köklü bir değişimden geçtiğini belirterek; geleneksel üretim anlayışının yerini, yeşil dönüşüm ve yalın verimlilik sacayağına bıraktığını söyledi. Başkan Kıvanç, "Dijitalleşme artık bir lüks değil, işletmelerin sinir sistemidir. Yeşil dönüşüm ise Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında artık ihracat pazarlarında var olabilmemiz için bir 'ticari pasaport' niteliği taşımaktadır." dedi.