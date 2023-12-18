Aday çok ama hizmet yok

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP Bursa'da yaşanan aday adaylığı sürecinde fıkra gibi bir tablo ortaya çıktı. Garanti gözüyle bakılan Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde aday adayı patlaması yaşanırken, CHP Bursa teşkilatı, diğer ilçelerde aday adayı bulmakta zorlanıyor. Merkez Yıldırım ilçesinde henüz CHP'den hiç bir isim aday adayı olmazken, CHP'nin yönettiği Nilüfer'de 13, Mudanya'da ise 16 CHP'li isim aday adaylığı başvurusu yaptı. CHP'de Osmangazi, Kestel, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Karacabey'de birer aday adayı, İnegöl'de ise 3 aday adayı başvuruda bulundu.CHP'li başkanlarca yönetilen Nilüfer, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde vatandaşlar adeta hizmete hasret kaldı. Mudanya'da Başkan Hayri Türkyılmaz'ın "Vizyon Projem" dediği Yıldıztepe Sosyal Yaşam tesislerinin zemini çökünce proje adeta atıl vaziyette kaldı. Nilüfer'de Başkan Turgay Erdem ise imar ve rant iddialarıyla gündemden düşmedi. Gemlikliler ise son genel seçimlerde tavrını ortaya koydu. AK Parti Gemlik'te en çok oy alan parti oldu.