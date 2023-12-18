Haberler Yaşam Haberleri Aday çok ama hizmet yok
Giriş Tarihi: 19.12.2023

Aday çok ama hizmet yok

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Aday çok ama hizmet yok
Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP Bursa'da yaşanan aday adaylığı sürecinde fıkra gibi bir tablo ortaya çıktı. Garanti gözüyle bakılan Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde aday adayı patlaması yaşanırken, CHP Bursa teşkilatı, diğer ilçelerde aday adayı bulmakta zorlanıyor. Merkez Yıldırım ilçesinde henüz CHP'den hiç bir isim aday adayı olmazken, CHP'nin yönettiği Nilüfer'de 13, Mudanya'da ise 16 CHP'li isim aday adaylığı başvurusu yaptı. CHP'de Osmangazi, Kestel, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Karacabey'de birer aday adayı, İnegöl'de ise 3 aday adayı başvuruda bulundu.

VATANDAŞ HİZMETE HASRET
CHP'li başkanlarca yönetilen Nilüfer, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde vatandaşlar adeta hizmete hasret kaldı. Mudanya'da Başkan Hayri Türkyılmaz'ın "Vizyon Projem" dediği Yıldıztepe Sosyal Yaşam tesislerinin zemini çökünce proje adeta atıl vaziyette kaldı. Nilüfer'de Başkan Turgay Erdem ise imar ve rant iddialarıyla gündemden düşmedi. Gemlikliler ise son genel seçimlerde tavrını ortaya koydu. AK Parti Gemlik'te en çok oy alan parti oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
İngiltere’den Gazze'de kilisedeki sivilleri hedef alan İsrail’e tepki: Dehşet verici
İsrail ve ABD'den ortak açıklama: Saldırılar devam edecek
New York Times'ın 'Hamas' yalanına bakanlıktan yanıt! İddialar tek tek çürütüldü: Gerçekleri çarpıttılar
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 250 bini aştı
Yabancıya (İsrail’e) arazi satışı... Derin konu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi! Derbi öncesi son durumu ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aday çok ama hizmet yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA