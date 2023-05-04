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Giriş Tarihi: 4.5.2023 12:45 Son Güncelleme: 4.5.2023 12:45

Adetliyken Camiye Girilir Mi? Diyanet Açıklamasına Göre Regl İken Camiye ve Mescide Girilir Mi?

Adetliyken camiye girilir mi sorusunun yanıtı, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Pek çok kadın, adet döneminde hangi ibadetlerin yapılıp yapılmadığını bilememektedir. Özellikle regliyken camiye girilip girilemediği merak edilen konular arasındadır. Peki, adetliyken camiye girilir mi? Diyanet açıklamasına göre regl iken camiye ve mescide girilir mi? Konuyla ilgili tüm ayrıntılara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Adetliyken Camiye Girilir Mi? Diyanet Açıklamasına Göre Regl İken Camiye ve Mescide Girilir Mi?

Regl dönemi, kadınların özel günü olarak adlandırılan bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemi yaşayan kadınlar, ibadet için camiye ve mescide girilip girilmediği hakkında bilgi sahibi olmayı istemektedir. Bu yazımızda sizler için adetliyken camiye girilir mi, diyanet açıklamasına göre regl iken camiye ve mescide girilir mi gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Adetliyken Camiye Girilir mi?

Regl dönemi her kadın için özel bir dönem olarak bilinmektedir. Bu özel günlerde kadınların bazı ibadetleri yapması dinen yasaklanmıştır. Günümüzde birçok kadın regl iken camiye girilir mi diye merak etmektedir. Konuyla ilgili en güvenilir bilgiler şüphesiz ki Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer almaktadır. Diyanet açıklamasına göre adet gören kadınların camiye giriş yapması doğru değildir. Regl olan bir kadın dinen kirli olarak sayılmaktadır. Bu durum kadınların ibadet yapmasına engel teşkil etmektedir. Adetli iken camiye girilir mi sorusunun yanıtı, diyanet sitesinde açık bir şekilde bulunmaktadır.

Adetliyken Mescide Girilir mi?

Regl döneminde olan kadınlara dinen bazı ibadetleri yapmaları yasak kılınmıştır. Yasak olan ibadetler arasında mescide girme de bulunmaktadır. Adetli kadınların yanı sıra lohusalık döneminde olan kadınların da mescide girmesi yasaktır. Ancak diyanet işleri sitesine göre adet zamanında ezberden dua okunabilir, kelime-i şahadet getirilebilir, zikir çekme gibi ibadetler yapılabilmektedir.

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Adetliyken Camiye Girilir Mi? Diyanet Açıklamasına Göre Regl İken Camiye ve Mescide Girilir Mi?
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