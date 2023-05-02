Haberler Yaşam Haberleri Adetliyken Tırnak Kesilir Mi? Diyanet Açıklamasına Göre Regl İken Tırnak Kesmek Günah Mı?
Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:02 Son Güncelleme: 2.5.2023 14:02

Adetliyken Tırnak Kesilir Mi? Diyanet Açıklamasına Göre Regl İken Tırnak Kesmek Günah Mı?

Kadınların aklına takılan sorulardan biri de adetliyken tırnak kesilir mi konusudur. Konu ile ilgili dini kaynakların incelenmesi çok daha uygundur. Diyanet açıklamasına göre regl iken tırnak kesilir mi şeklinde araştırma yapılarak en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili kulaktan dolma bilgilerin olduğunu da görürsünüz. Adetliyken tırnak kesmek günah mı sorusunu sizler için araştırdık ve konunun merak edilen ayrıntılarını yazımızda derledik.

Adetliyken Tırnak Kesilir Mi? Diyanet Açıklamasına Göre Regl İken Tırnak Kesmek Günah Mı?

Adetliyken tırnak kesilir mi konusu kadınların merak ettiği bir konudur. Halk içinde, regl döneminde saç kestirme ya da tırnak kesme işlemlerinin yapılmaması gerektiği ile ilgili duyumlar vardır. Diyanet açıklamasına göre regl iken tırnak kesilir mi sorusunun cevabı, bu kapsamda dikkate alınması gereken hususların başında gelir. Diyanet fetva merkezi, konuya açıklık getirmiştir. Adetliyken tırnak kesmek günah mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Adetliyken Tırnak Kesilir Mi?

Adet döneminde tırnak kesilip kesilmeyeceği konusu birçok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Regl dönemi, kadın fizyolojisinde son derece normal kabul edilen bir süreçtir. Bu dönemde kadınların gusul abdesti bozulduğu için tırnak da kesilmeyeceği yönünde yaygın bir inanış vardır.

Konu ile ilgili bazı dini kaynaklarda, lohusalık, regl ve cünüplük halinde koltuk altı ve kasık temizliği, saç ve tırnakların kesilmesinin uygun olmadığı yönünde bilgi vardır. Gusletmeden bu temizliklerin yapılmasının mekruh olduğu yönünde fetva verilmiştir. Fakat diyanet açıklamasında bununla ilgili sağlam delillerin bulunmadığına yer verilmiştir. Bu nedenle adet döneminde tırnak kesmek ve diğer temizlik faaliyetlerinin yapılmasında bir sakınca olmadığına yönelik fetva verilmiştir.

Diyanet Açıklamasına Göre Regl İken Tırnak Kesilir Mi?

Regl döneminde tırnak kesilmesi ya da diğer temizlik faaliyetleri için sünnet ve hadis kaynaklarından istifade edilmelidir. Bu kapsamda yapacağınız küçük bir inceleme ile konunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Diyanet fetva kurulunun internet sayfasında da konunun ayrıntılarına yer verilmiştir. Bu kapsamda yapılan açıklamada regl döneminde tırnak kesmekte bir sakınca olmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır.

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