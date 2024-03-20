Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri, adetin ibadete olan engeli ile ilgili olarak benzer bakış açısına sahiptirler. Ancak adet döneminden hemen önce meydana gelen kahverengi akıntı, kafa karışıklığına yol açtığı için şüphe uyandırmaktadır. Böyle bir durumda abdest alıp alınamayacağını merak eden kadınlar için adetten sonra gelen kahverengi akıntı namaza engel mi, Diyanet açıklamasına göre kahverengi leke abdesti bozar mı merak uyandırıcıdır.

Adetten Sonra Gelen Kahverengi Akıntı Namaza Engel mi?

Adet dönemindeki bir kadının ibadet etmesi, İslam'a göre caiz değildir. Öte yandan, düzenli olarak adet gören birçok kadında görülen kahverengi akıntı da adet kanı olarak kabul edilir. Diyanet'in konuyla ilgili olarak verdiği hükme göre, adet dönemi öncesinde meydana gelen kahverengi akıntı da adet kanıdır. Bundan dolayı, kadının abdest alması ve ibadet etmesi mümkün değildir. Sadece ibadet değil, eşiyle cinsel ilişkiye girmesi de İslam'a göre yasaktır. Kahverengi lekelenmelerin olduğu durumlarda, namaz kılınması, oruç tutulması ve Kur'an'ı Kerim okunması da caiz değildir. Ancak, 10. günü geçtiği halde az da olsa kanama veya akıntı devam ediyorsa bu, özür kanıdır. Çünkü akıntı, herhangi bir sağlık probleminden de kaynaklanabileceği için ibadete engel değildir. Özür sahibi olan bir kadın ise abdest alabilir ve ibadetini yerine getirebilir. Ek olarak, adetten önce gelen kahverengi akıntının da bir hastalık veya hormonlar nedeniyle oluştuğu uzman doktor tarafından teşhis edildiyse o da özür kanı sayılır.

Adet Bittikten Sonra Kahverengi Akıntı Guslü Bozar mı?

İslam'a göre gusül abdesti bozulan bir kişinin ibadet etmesi günahtır. Gusül abdestini bozan durumlar arasında ise cinsel ilişkiye girmek, cinsel organdan meni gelmesi, adet kanaması, lohusalık ve idrar yolu boşalması bulunur. Tüm bunlar, guslü bozar ve abdestin tekrar alınmasını gerektirir. Bir kadının adet kanı tamamen kesilmemiş ise adeti devam ediyor demektir. Adet öncesinde veya sonrasında, kahverengi, sarı, yeşilimtırak veyahut toprak rengi akıntılar gelebilir. Ancak 10. günden sonra gelmeye devam ediyorsa bu özür kanıdır ve gusül abdestini bozması söz konusu değildir. Bu nedenle, abdest alıp ibadet etmekte herhangi bir sakınca yoktur.