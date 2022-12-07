Adıma Tescilli Araç Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Adıma Kayıtlı Araç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adıma tescilli araç sorgulama ekranı üzerinden hem kişilerin üzerinde bulunan araçları hem de bu araç bilgilerini görmek mümkündür. Kişiler kendi E-Devlet hesaplarından kendi üzerlerine olan araçları sorgulayabilmektedirler. Adıma kayıtlı eski araçları nasıl sorgularım sorusunun yanıtı da yine E-Devlet sorgulama ekranı üzerinden yanıtlanabilir. E-Devlet ile adıma kayıtlı araç sorgulama nasıl yapılır sorularını sizler için yanıtladık.

Adıma Tescilli Araç Sorgulama Ekranı

Araç sahipleri, üzerlerine kayıtlı olan araçların çeşitli bilgilerini öğrenebilmek için E-Devlet ekranlarını kullanabilir. Birçok bilgiyi aynı anda sunan platform özellikle araç, arsa, tapu gibi kişilerin üzerine kayıtlı olan birçok mal varlığı hakkında da bilgiler sunmaktadır. Sahip olduğunuz aracın muayene, vergi, sigorta ve daha birçok konuda bilgisine E-Devlet üzerinden ulaşmak mümkündür. Ancak bunun için bir E-Devlet üyeliğinin olması gerekmektedir.

Kişilerin adına tescillenen araçların sorgulanmasında E-Devlet ekranını kullanabilmek için sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması gerekir. Daha önceden alınmış bir şifreniz yok ise cüzi miktarda bir ödeme yaparak PTT şubelerinden ilk şifreyi almak mümkündür. Sonrasında sisteme girerek buradan şifrenizi değiştirebilir ve istenilen işlemleri sırası ile yapabilirsiniz. Ada tescillenen tüm araçları görebilmek için E-Devlet üzerinden "Araçlarım" kısmına girmek yeterlidir.

Adıma Kayıtlı Eski Araçlar Nasıl Sorgulanır?

Kişilerin daha önceden satın almış olduğu ve ancak satmış olduğu araçların sorgulaması da yine yapılabilmektedir. Online hizmetler ile birlikte bu işlemleri de kolay bir şekilde yapabilmek mümkün olmaktadır. Bu işlemler için kişiler E-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır. Bu işlem sonrasında da Emniyet Adıma Tescilli Araç Sorgulama ekranına girerek gerekli sorgulamaları yapabilirler. Satılan bir aracın plakasını E-Devlet üzerinden sorgulatmak o aracın nerede olduğu ya da merak edilen diğer bilgilerine ulaşabilmek mümkündür.