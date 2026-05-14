Haberler Yaşam Haberleri “Adınız terör soruşturmasına karıştı” diyerek evli çifti dolandırdılar: 2 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 19:51

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler “Adınız terör soruşturmasına karıştı” diyerek evli çifti yüklü miktarda dolandırdı. Çiftin durumu ihbar etmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 4 kişi kıskıvrak yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Didim'de yaşayan emekli çift F.A. (71) ile eşi A.E. (74), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, telefonda dolandırıldıklarını belirtti. Çift, telefonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişilerin, "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı" diyerek kendilerini korkutup, paniğe kapılmalarına yol açtığını anlattı. Şüphelilerin yönlendirmeleri sonucu farklı tarihlerde 166 bin 240 avro, 29 adet bilezik, altın küpe, altın bileklik, 20 gram külçe altın, 5 altın yüzük, 13 çeyrek altın ve 9 yarım altını dolandırıcılara teslim ettiklerini de belirtip, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şikayet sonrası harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ü.Ç. (17), Y.E.S. (17), N.S. (41) ve T.K. (26) olduğu tespit etti. Aydın polisi tarafından İstanbul, İzmir ve Manisa'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin 4'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ü.Ç. ile Y.E.S. tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Serhat Kandiloğlu - Editör
