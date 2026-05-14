“Adınız terör soruşturmasına karıştı” diyerek evli çifti dolandırdılar: 2 kişi tutuklandı!

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şikayet sonrası harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ü.Ç. (17), Y.E.S. (17), N.S. (41) ve T.K. (26) olduğu tespit etti. Aydın polisi tarafından İstanbul, İzmir ve Manisa'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin 4'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ü.Ç. ile Y.E.S. tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör