Adıyaman bayram namazı saati! 2022 Adıyaman’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Adıyaman bayram namazı saati;

Adıyaman'da bayram namazı bu yıl 06.02'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir.

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek'attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâti- ha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.