Adıyaman Diyarbakır Arası Kaç Km? Diyarbakır Adıyaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır ve Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kadim şehirlerinden olup, aralarındaki bağlantı her iki şehir için de stratejik ve kültürel bir öneme sahiptir. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu şehirler arasında seyahat etmek isteyenler için mesafe ve yol durumu kritik bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgilere ulaşmak için Adıyaman Diyarbakır arası kaç km ve kaç saat sürer sorularını araştırmak yeterlidir.

Adıyaman ile Diyarbakır Arası Kaç Kilometre?

Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki mesafe, karayolu üzerinden 152 kilometre civarındadır. Bu mesafe, tercih edilen güzergaha ve yol durumuna göre ufak değişiklikler gösterebilir. Genellikle, Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu ve Adıyaman-Gölbaşı Yolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Adıyaman Arası Kaç Saat Sürer?

Bu iki şehir arasındaki yolculuk süresi, kullanılan araca, yol şartlarına ve trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterse de, özel araçla yapılan bir seyahat genellikle 2-2,5 saat arasında sürmektedir. Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk ise yaklaşık 3 saate kadar uzayabilmektedir çünkü otobüsler yol üzerinde duraklamalar yapabilir.

Yol Durumu ve Hangi Güzergah Tercih Edilmeli?

Adıyaman ve Diyarbakır arasında karayolu ile seyahat ederken genellikle Şanlıurfa üzerinden geçen D-360 karayolu kullanılmaktadır. Bu güzergah, genel olarak iyi durumda olup, yolun büyük bir kısmı duble yol olarak düzenlenmiştir. Kış aylarında kar ve buzlanma olasılığı dikkate alınarak yola çıkılmadan önce hava durumu ve yol durumu kontrol edilmelidir.