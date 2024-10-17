Adıyaman Malatya Arası Kaç Km? Malatya Adıyaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Malatya, kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir. Şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü gibi önemli arkeolojik alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Malatya'nın meşhur kayısısı ve lezzetli yöresel yemekleri de gastronomi turizmi açısından büyük bir çekim merkezidir. Adıyaman Malatya arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer öğrenmek ise seyahati rahat geçmesine katkıda bulunabilir.

Adıyaman Malatya Arası Kaç Km?

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu görmeyi planlayanlar için Adıyaman'dan Malatya'ya nasıl yolculuk yapılacağı oldukça ilgi çekicidir. Bu iki il arasındaki uzaklık, ortalama olarak 109 kilometre civarıdır. Bu yolculuğu arabayla tamamlamak ise yaklaşık 1 saat 52 dakika sürmektedir. Seyahat süresi, büyük ölçüde size, yol ve hava durumuna bağlıdır. Otobüsle gitmeyi düşünenler için ise aşağı yukarı 2 saat 46 dakika kadardır. Adıyaman ve Kahramanmaraş arası uçuş süresi, ortalama olarak 35 dakika sürmektedir. Seyahat sırasında, güzergah üzerindeki alternatif yolları ve trafik durumunu kontrol etmek için navigasyon uygulamalarını kullanmak faydalı olabilir. Ek olarak, hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurarak yola çıkmak, olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmaya imkan tanır.

Adıyaman'dan Malatya'ya Nasıl Gidilir?

Adıyaman'dan Malatya'ya özel araçla gitmek oldukça kolay ve hızlı olabilir. Bunun için aşağıdaki adımların izlenmesi tavsiye edilmektedir:

Adıyaman şehir merkezinden Malatya yönüne doğru D360 karayolunu takip edin.

Yaklaşık 40 km sonra Gölbaşı ilçesine ulaşacaksınız. Buradan Malatya yönüne devam edin.

Gölbaşı'ndan sonra D360 karayolunu takip ederek yaklaşık 70 km daha ilerleyin.

Toplamda yaklaşık 110 km yol katederek Malatya şehir merkezine ulaşacaksınız.

Seyahat, ortalama olarak 1 saat 45-50 dakikayı bulacaktır.

Adıyaman ve Malatya arasında rahat bir yolculuk yapmak için yukarıda verilen bilgiler yararlı olabilir.