Adıyaman Mersin Arası Kaç Km? Mersin Adıyaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Turistik açıdan zengin olan Adıyaman ve Mersin, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çeker. Yerlilerin yanı sıra diğer şehirlerden de pek çok insan bu şehirleri görmeye gelir. Her iki şehir de doğal ve tarihi yerleri ile görenleri hayran bırakacak kadar güzeldir. Roma dönemine ait tarihi yerleri görmek ve doğal alanların tadını çıkarmak için Adıyaman Mersin arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer sormak gerekir.

Adıyaman Mersin Arası Kaç Km?

Tatil, iş veya eğitim nedeniyle Adıyaman ve Mersin arasında seyahat edecek pek çok insan bulunmaktadır. İki şehir arasındaki mesafe, süre, yol ve hava durumu ise yolcular için oldukça merak uyandırıcıdır. Adıyaman ile Mersin arasındaki mesafe yaklaşık olarak 408 kilometredir. Bu uzaklığı tamamlamak ise aşağı yukarı 4 saat 40 dakika sürmektedir. Son olarak, yolculuk öncesinde aracın bakımının yaptırılması, yol ve hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması tavsiye edilir.

Adıyaman'dan Mersin'e Nasıl Gidilir?

Adıyaman'dan Mersin'e özel araçla gitmek için aşağıdaki adımları takip etmekte fayda var:

Adıyaman şehir merkezinden çıkış yaparak D360 karayoluna bağlanın.

D360 karayolunu takip ederek Gölbaşı ilçesine doğru ilerleyin. Gölbaşı'ndan sonra D850 karayoluna bağlanın.

D850 karayolunu takip ederek Kahramanmaraş'a ulaşın. Kahramanmaraş'tan sonra D825 karayoluna bağlanarak Osmaniye'ye doğru ilerleyin.

Osmaniye'den sonra D400 karayoluna bağlanarak Mersin'e doğru devam edin. Bu yol, sizi doğrudan Mersin şehir merkezine götürecektir.

Otobüsle gitmek için:

Adıyaman'dan Mersin'e otobüs seferleri düzenlenmektedir. Otobüs yolculuğu yaklaşık olarak 6-8 saat sürmektedir. Sefer saatlerini ve bilet fiyatlarını önceden kontrol etmek ise yaşanabilecek herhangi bir aksaklığı önlemeyi sağlar.

Uçakla gitmek için:

Adıyaman'dan Mersin'e doğrudan uçuş bulunmamaktadır. Ancak, Adıyaman'dan Adana'ya uçakla gidebilir ve Adana'dan Mersin'e otobüs ve özel araçla devam edebilirsiniz. Uçuş süresi ortalama olarak 1 saattir ve Adana'dan Mersin'e otobüsle aşağı yukarı 1,5 saatlik yolculuk yapılması gerekmektedir.