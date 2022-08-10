Adıyaman şehidini bekliyor... Pençe Kilit şehidi Mustafa Demir bugün toprağa verilecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 Ağustos'ta arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavisi devam İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Ağustos'ta şehit oldu.