Adıyaman şehidini bekliyor... Pençe Kilit şehidi Mustafa Demir bugün toprağa verilecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 Ağustos'ta arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavisi devam İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Ağustos'ta şehit oldu.
Şehit onbaşı Demir'in naaşı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman Havalimanı'na uğurlanacak.
Adıyaman Havalimanı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından ise Besni Mehmet Erdemoğlu Camiine getirilecek.
Burada ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Besni'nin Dörtyol köyünde toprağa verilecek.