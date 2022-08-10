Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman şehidini bekliyor... Pençe Kilit şehidi Mustafa Demir bugün toprağa verilecek
Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:04 Son Güncelleme: 10.8.2022 11:16

Adıyaman şehidini bekliyor... Pençe Kilit şehidi Mustafa Demir bugün toprağa verilecek

Pençe-Kilit Harekâtında EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan dün şehit düşen Uzman Onbaşı Mustafa Demir’in naaşı memleketi Adıyaman’da toprağa verilecek.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman şehidini bekliyor... Pençe Kilit şehidi Mustafa Demir bugün toprağa verilecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 Ağustos'ta arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavisi devam İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Ağustos'ta şehit oldu.

Şehit onbaşı Demir'in naaşı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman Havalimanı'na uğurlanacak.

Adıyaman Havalimanı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından ise Besni Mehmet Erdemoğlu Camiine getirilecek.

Burada ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Besni'nin Dörtyol köyünde toprağa verilecek.

Osman ve Melihat Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in 3 yıl önce orduya katıldığı ve evli olmadığı öğrenildi.

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Adıyaman şehidini bekliyor... Pençe Kilit şehidi Mustafa Demir bugün toprağa verilecek
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