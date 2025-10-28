Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da 17 yaşındaki kız kendini bıçakladı: Durumu ağır!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:04

Adıyaman'da, 17 yaşındaki M.T.O. kendini bıçaklayarak ağır yaraladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde 17 yaşındaki M.T.O., isimli kız çocuğu henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçağı karnına sapladı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kanlar içerisinde yere yığılan M.T.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.T.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

