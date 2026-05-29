Adıyaman’da 2 çocuk suda boğuldu

Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:47

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sıcak havada serinlemek için suya giren Suriye uyruklu 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş, kısa süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yürek burkan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla suya giren Suriye uyruklu 14 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde büyük üzüntü yaşanırken, çocukların cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan acı olay mahallede derin üzüntüye neden oldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
