Adıyaman’da acı kaza! Virajda kontrolü kaybeden motosikletli metrelerce savruldu: Emrah’ın kahreden son anları kamerada…

KAHREDEN KAZA KAMERAYA YANSIDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karadana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada
GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yapılan incelemenin ardından Emrah Can Karadana'nın cansız bedeni, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Karadana'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Öğle namazına müteakip Abdülhamit Han Cami'nde cenaze namazı kılınan Karadana, dualarla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.