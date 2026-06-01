Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da acı kaza! Virajda kontrolü kaybeden motosikletli metrelerce savruldu: Emrah’ın kahreden son anları kamerada…
Giriş Tarihi: 1.06.2026 09:07

Adıyaman’da acı kaza! Virajda kontrolü kaybeden motosikletli metrelerce savruldu: Emrah’ın kahreden son anları kamerada…

Adıyaman’da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Virajı alamayınca kontrolünü kaybeden motosikletli bariyerlere çarpıp metrelerce savruldu. 18 yaşındaki Emrah Can Karadana’nın kahreden son anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adıyaman’da acı kaza! Virajda kontrolü kaybeden motosikletli metrelerce savruldu: Emrah’ın kahreden son anları kamerada…
  • ABONE OL

Kaza, dün öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Emrah Can Karadana'nın virajda kontrolünü yitirdiği 46 ANB 112 plakalı motosiklet, bariyerlere çarpıp, savruldu.

KAHREDEN KAZA KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karadana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan incelemenin ardından Emrah Can Karadana'nın cansız bedeni, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Karadana'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Öğle namazına müteakip Abdülhamit Han Cami'nde cenaze namazı kılınan Karadana, dualarla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da acı kaza! Virajda kontrolü kaybeden motosikletli metrelerce savruldu: Emrah’ın kahreden son anları kamerada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA