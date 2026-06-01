Adıyaman’da acı kaza! Virajda kontrolü kaybeden motosikletli metrelerce savruldu: Emrah’ın kahreden son anları kamerada…

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan incelemenin ardından Emrah Can Karadana'nın cansız bedeni, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Karadana'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. Öğle namazına müteakip Abdülhamit Han Cami'nde cenaze namazı kılınan Karadana, dualarla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

