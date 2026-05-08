Adıyaman’da alkollü sürücü dehşeti! İstinat duvarına çarptı: 2 yaralı

2 YARALI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Eray K., ile otomobilde bulunan Kemal Ö., yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu alkollü oldukları öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

