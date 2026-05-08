Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da alkollü sürücü dehşeti! İstinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:02 Son Güncelleme: 8.05.2026 11:03

Adıyaman-Kahta karayolunda gece saatlerinde yaşanan kazada, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ters şeride girerek istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Eray K., idaresindeki 02 EC 869 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevki yakınlarında kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil daha sonra İstinat duvarına çarptı.

2 YARALI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Eray K., ile otomobilde bulunan Kemal Ö., yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu alkollü oldukları öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADIYAMAN

