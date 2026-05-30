Adıyaman’da anne ve 3 çocuğu toprağa verildi

Kaza, dün Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik köyü mevkiinde meydana geldi. Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile Dr. Veysel Coşkun'un kullandığı 55 AV 926 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun, Deniz Aren Coşkun ve Buse K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Aysel Coşkun ile çocukları Muhammed Burak ve Deniz Aren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Emir Mirza Coşkun da daha sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü Dr. Veysel Coşkun'un Pazarcık Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının da takip edildiği bildirildi. Hayatını kaybeden Aysel Coşkun ve üç çocuğu için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.