Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 16.03.2026 01:02

Adıyaman’da iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Kömür beldesinin Derinsu köyüne bağlı Oruçlu mezrasında iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Fehmi D., Abdullah D., Yusuf Demirkol (24) ve Necmettin D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahla vurulduğu belirtilen Yusuf Demirkol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralılardan Fehmi D.'nin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
