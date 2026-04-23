Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da baraj gölünde sır kayboluş! Ekipler seferber oldu...
Giriş Tarihi: 23.04.2026 10:49

Adıyaman'da Atatürk Barajı Göleti'ne giren ve bir süre sonra akıntıda gözden kaybolan 89 yaşındaki Abuzer Tanrıverdi için ekipler seferber oldu. Dalgıç polislerin ve kurtarma ekiplerinin saatler süren yoğun çabası sonucunda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA Yaşam
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ürgüç köyü yakınlarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Abuzer Tanrıverdi, Atatürk Barajı Göleti'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Tanrıverdi'yi görenlerin ihbarıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipleri, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler tarafından suda yapılan aramada Abuzer Tanrıverdi'nin cansız bedenine ulaştı. Tanrıverdi'nin cansız bedeni, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
