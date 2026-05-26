Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Adıyaman bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:26

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Adıyaman’da vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Bayrama kavuşmanın sevincini sabahın ilk ışıklarında camilerde cemaatle yaşamak isteyenler Adıyaman bayram namazı saati araştırmalarına başladı. Milyonlarca Müslüman, 2026 Kurban Bayramı sabahında camilerde saf tutarak bayram namazını eda etmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak kurban bayramı namaz vakitleri şehir genelinde merakla takip ediliyor.

Adıyaman bayram namazı saati vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanırken, bayram sabahı camilerde büyük bir kalabalık oluşması bekleniyor. 2026 Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde eda edilecek namazın ardından bayramlaşma ve ziyaretler başlayacak. Şehirde gün boyu manevi atmosferin güçlü şekilde hissedilmesi bekleniyor.

DİYANET AÇIKLADI: 2026 ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Adıyaman'da Kurban Bayramı namazı 05:42 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)

Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
