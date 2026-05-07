Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymadı! Motosikletli sürücüye ağır ceza

REKOR CEZA KESİLDİ

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Ramazan D.'ye trafik kurallarına, dur ihtarına uymamaktan, plakasız, sigortasız, sürücü belgesi iptal edildiği halde motosiklet kullanma ve polis ekiplerinden kaçmaktan 552 bin 465 TL para cezası uygulandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

