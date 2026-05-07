Giriş Tarihi: 7.05.2026 14:32

Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymadı! Motosikletli sürücüye ağır ceza

Adıyaman’da plakasız motosikletiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Ramazan D., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçen şahsa; plakasız ve sigortasız araç kullanmak ile trafik kurallarını ihlalden toplam 552 bin 465 TL rekor para cezası kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan D., plakasız motosikletiyle Petrol Caddesi'nde gezinirken polis ekipleri motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına aldırış etmeyen Ramazan D., kaçmaya başladı.

REKOR CEZA KESİLDİ

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Ramazan D.'ye trafik kurallarına, dur ihtarına uymamaktan, plakasız, sigortasız, sürücü belgesi iptal edildiği halde motosiklet kullanma ve polis ekiplerinden kaçmaktan 552 bin 465 TL para cezası uygulandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
