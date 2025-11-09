Adıyaman’da feci kaza! Akaryakıt istasyonuna girmek isteyen araç dehşet saçtı: 8 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10. kilometresinde Halil G. idaresindeki 52 FL 053 plakalı otomobil, yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen Yasin Şafak yönetimindeki 07 AJN 573 plakalı otomobille çarpıştı.

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Halil G. ile aynı araçta bulunan Feride Gültekin, Nedim Gültekin ve Cuma Gültekin yaralandı. 07 AJN 573 plakalı otomobilde ise sürücü Yasin Şafak ile Ayşe Şafak, Meryem Şafak ve Muhammed Zeyd Şafak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Halil G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.