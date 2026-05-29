Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 22:23

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA
Gölbaşı ilçesinde Veysel C. (45) idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobille çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye personelince çıkarıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
