Giriş Tarihi: 6.12.2025 22:56

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada Mustafa Kurt ağır yaralanırken, annesi Gülsüm Kurt yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da feci kaza: İstinat duvarına girdi! Annesi öldü, kendisi ağır yaralı!
Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Kurt yönetimindeki otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü ile yolcu konumundaki annesi Gülsüm Kurt, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan anne Gülsüm Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gülsüm Kurt'un cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

