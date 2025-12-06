Adıyaman’da feci kaza: İstinat duvarına girdi! Annesi öldü, kendisi ağır yaralı!

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü ile yolcu konumundaki annesi Gülsüm Kurt, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan anne Gülsüm Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.