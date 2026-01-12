Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da feci kaza! Otobüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 12.01.2026 12:33

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

DHA
Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ACU 651 otomobil ile 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla bölgeye çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilde Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci hayatını kaybetti. Cansız bedenler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

