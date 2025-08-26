Adıyaman’da feci kaza! Yolcu minibüsü elektrik direğine çarptı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Yaşar D. idaresindeki 02 M 0058 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

KAZADA AĞIR YARALANAN OLMADI

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.