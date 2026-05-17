Adıyaman’da festival kabusa döndü! Tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Marina Mesire Alanı'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Motofest etkinliğinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Kavgada S.A., V.B ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da motosiklet etkinliğinde bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video