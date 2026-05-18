Adıyaman’da husumetlilerin kavgası cinayetle bitti

Giriş Tarihi: 18.05.2026 10:22

Adıyaman’ın Besni ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 87 yaşındaki Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti.

İLKER ŞAHİN
Besni ilçesine bağlı bağlı Tetirli köyünde iddiaya göre, köyde daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Ali Kılıç ile Çelem A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında Çelem A.'nın ateşlediği pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Mehmet Ali Kılıç'a isabet etti. Ağır yaralanan Kılıç için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheli Çelem A'nın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

#ADIYAMAN

