Adıyaman’da kahreden olay! 18 gündür yoğun bakımdaydı... 15 yaşındaki Yağmur’dan acı haber geldi

Edinilen bilgilere göre, 6 Mart tarihinde Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde ikamet eden 15 yaşındaki Yağmur Karayıldız, balkonda bulunduğu esnada dengesini kaybederek 5'inci kattan düşmüştü. Yüksekten düşen kız çocuğu yaşanan feci olayda ağır yaralanmış olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

18 GÜNLÜK UMUT SONA ERDİ

18 gündür hastanede yaşam savaşı veren Yağmur Karayıldız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.