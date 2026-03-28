Adıyaman’da kayıp otizmli çocuktan acı haber

Giriş Tarihi: 28.03.2026 15:15

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde günlerdir aranan 8 yaşındaki otizmli çocuk Fırat Can Temel’den acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu bölgeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Malatya'dan ailesiyle birlikte yakınlarını ziyaret etmek amacıyla 26 Mart tarihinde Çelikhan ilçesine bağlı Mestan bölgesine gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin üç çocuğundan biri olan Fırat Can Temel, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin günler süren çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni, Mestan bölgesine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Kotur Çayı'nda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Fırat Can Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Yaşanan acı olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

