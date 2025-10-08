Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da Nissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 18:32

Adıyaman'da meydana gelen olayda, Nissibi Köprüsü yakınlarında 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Öte yandan cansız bedenin kimliği tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nissibi Köprüsü yakınlarında vatandaşlar tarafından 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince cesette ve çevrede incelemeler yapıldı. Suda boğulduğu belirlenen erkek cesedinin kimliği tespit edilemedi. Ceset incelenmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

