Adıyaman’da Nissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nissibi Köprüsü yakınlarında vatandaşlar tarafından 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince cesette ve çevrede incelemeler yapıldı. Suda boğulduğu belirlenen erkek cesedinin kimliği tespit edilemedi. Ceset incelenmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.