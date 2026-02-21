Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da sahipsiz köpek dehşeti: Çocuğu vatandaşlar kurtardı!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 18:12

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 10 yaşındaki erkek çocuk sokakta sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşların müdahalesi ile köpekler uzaklaştırırken, küçük çocuk büyük korku yaşadı.

İHA
Olay, Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan 10 yaşındaki ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan kurtarılan çocuk, büyük korku yaşadı. Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

