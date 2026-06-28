Adıyaman’da serinlemek için girdiği suda boğulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 3 arkadaş serinlemek için baraja girdi. Gençlerden ikisi kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 19 yaşındaki Mert Ş. ise bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin barajda yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Mert Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yaşanan acı olay ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör