Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da sürücü otomobilin içinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 9.5.2024 20:56 Son Güncelleme: 9.5.2024 20:56

Adıyaman’da sürücü otomobilin içinde ölü bulundu!

Adıyaman’da 71 yaşındaki Abuzer Kızıl, otomobilin içinde ölü olarak bulundu…

Adıyaman’da sürücü otomobilin içinde ölü bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 02 LC 178 plakalı otomobil içinde uzun süre hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde adının Abuzer Kızıl olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kızıl'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kızıl'ın yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirleneceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da sürücü otomobilin içinde ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA