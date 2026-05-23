Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da tefecilik operasyonu! 7 şüpheli gözaltına alındı: Evlerden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:31

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ikamete baskın yapıldı. Çek ve senetler, silahlar, banka kartları ele geçirilirken 7 şahıs gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

EVLERDEN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

9 Farklı ikamet, 3 iş yeri, 6 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, dosyalar, çek koçanları, 16 kişi için hazırlanmış çek ve senetler, tabanca mermileri ile 16 adet banka kartı ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda E.Ç, Ş.Ç., M.Ç., İ.D., S.Ç., A.K., M.M., isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN

