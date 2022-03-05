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Giriş Tarihi: 5.3.2022 13:48 Son Güncelleme: 5.3.2022 14:07

Adıyaman’da trafik kazası: 1 polis şehit oldu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da trafik kazası: 1 polis şehit oldu

Şehit Polis Memuru Eyüp Saz için Kahta ilçe emniyet müdürlüğünün önünde düzenlen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Adıyaman'nın Fatih Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi üzeri Adliye Sarayı yakınlarında meydana gelen kazada, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine trafik ekipleri geldi. Kazada yaralı olmadığından trafik ekipleri tarafından çağrılan oto kurtarma ve çekici tarafından minibüs çıkarılmaya çalışıldığı esnada Mehmet Reşat Durmuş (40) idaresindeki otomobilin kaza yerine süratle dalmasıyla ikinci bir kaza meydana geldi.

İkinci kaza sonrası otomobil sürücüsü ile olay yerinde çarptığı Polis Memuru Ferhat Kantarcı (41), Polis Memuru Eyüp Saz (26) ile kaza yerindeki vatandaşlardan Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30) ve Yasin Kavak (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Polis Memuru Eyüp Saz (26) şehit olurken, Ahmet Balıkçı (51) isimli vatandaş kurtarılamayarak vefat etti. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN NAAŞI MEMLEMETİ KAHRAMANMARAŞ'A UĞURLANDI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz (26) için Kahta ilçe emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Şehit Polis memurunun cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Cumhuriyet Başsavcısı Engin Bozan, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kurum Müdürleri, Emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan 26 yaşındaki şehit polis memurunun naaşı Kahta ilçe emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a dualarla uğurlandı.

Kahramanmaraş doğumlu olan şehit polis memuru Eyüp Saz'ın 2019 yılında mesleğe katıldığı, son olarak Kahta ilçe emniyet müdürlüğünde trafik memuru olarak görev yaptığı, evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Hasan ve Hürü Saz çiftinin 6 çocuktan üçüncüsü olan şehit polis memurunun naaşı memleketi Kahramanmaraş ili merkez Onikişubat ilçesi Şahinkayası Beldesi Yeşilyurt Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şahinkayası Beldesi Elmaderesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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Adıyaman’da trafik kazası: 1 polis şehit oldu
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