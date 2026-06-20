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Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:15

Adıyaman’da traktörle çarpışan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Adıyaman’da otomobilin traktöre arkadan çaptığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Adıyaman’da traktörle çarpışan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
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Kaza, Adıyaman-Samsat karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Asım A. yönetimindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Nazif K.'nin kullandığı 49 AAJ 007 plakalı traktöre arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede yolcu Hacı Mamay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü Nazif K, ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adıyaman’da traktörle çarpışan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti
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