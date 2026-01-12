Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili kararı! 12 Ocak Adıyaman’da okullar tatil mi?

Adıyaman'da yoğun kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Valilikten gelen açıklamalar yakından takip edilirken, bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Peki, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi?
Adıyaman'ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.